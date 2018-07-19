Большинство иностранных болельщиков ЧМ-2018 собираются вернуться в Россию

Большинство (87%) болельщиков чемпионата мира по футболу 2018 заявили, что хотели бы вернуться в Россию. Об этом сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

По ее словам, проведенный опрос показал, что мундиаль будет способствовать увеличению туристического потока, передает RT.

Ломидзе отметила, что особую готовность снова приехать в Россию выразили граждане из стран, не слишком удаленных – из Европы и некоторых азиатских.

В АТОР сообщили, что изначально чемпионат повысит интерес к России примерно на 20%, сейчас же этот прогноз может быть скорректирован, отмечает Life.ru.

Ранее сообщалось, что Москвы во время ЧМ-2018 посетили около 4 млн российских и иностранных туристов.