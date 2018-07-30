Большинство британцев не одобряет работу Мэй премьером UK

Более половины британцев считают неудовлетворительными действия Терезы Мэй на посту премьер-министра. Об этом говорят итоги опроса общественного мнения, опубликованные в понедельник телеканалом Sky News.

Отмечается, что 74% опрошенных британцев неодобрительно отозвались о работе премьера, в то время как ещё в марте её деятельность одобрял 41% респондентов. Также жители Великобритании недовольны работой правительства по вопросу Brexit: лишь 10% одобрили стратегию кабмина, а 78% назвали её «плохой», отмечает «Газета.ру».

Добавим, что 50% респондентов высказываются в пользу повторного референдума по вопросу Brexit, а 40% считают, что в этом нет необходимости.