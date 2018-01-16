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Большей части российских школ не выделяют деньги на охрану

16 Января 2018 в 12:43
Большей части российских школ не выделяют деньги на охрану

Пост круглосуточной охраны в школах Москвы обходится в 107 тысяч рублей в месяц. Об этом НСН рассказал президент ассоциации «Школа Безопасности» Сергей Саминский.

«Требования не едины на территории всей РФ. Основное в школе сейчас – это экономика. Есть деньги, есть на посту хороший охранник. К сожалению, на 2/3 территории РФ школам не выделяются деньги для охраны. Они для этого используют родительские деньги, тогда правила охране диктует тот, у кого больше кошелёк. В Москве выделяется бюджетное финансирование. Без постоянного инструктажа охранник работать не может. Женщина может быт охранником, но она должна иметь доступ к техническим средствам охраны. В Москве круглосуточный пост охраны стоит 107 тысяч рублей в месяц. В Московской области – 70 тысяч рублей», - отметил Саминский.

Напомним, 16 января в пресс-центре НСН проходит пресс-конференция по поводу поножовщины, произошедшей в пермской школе. В ходе мероприятия председатель Центрального совета Всероссийского общественного движения «Национальный родительский комитет» Ирина Волынец предложила ввести единую информационно-государственную политику.

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