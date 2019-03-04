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Больше половины американцев уверены, что Трамп лжет о России

4 Марта 2019 в 06:52
Больше половины американцев уверены, что Трамп лжет о России

Новый опрос, подготовленный NBC News совместно с Wall Street Journal показал, что 58 процентов американцев считают, что президент Дональд Трамп что-то скрывает, когда дело доходит до России, сообщает НСН.

При этом 75 процентов сторонников Республиканской партии уверены, что глава Белого дома был «честным и правдивым» относительно расследования приписываемого России вмешательства в американские президентские выборы 2016 года и якобы сговора предвыборного штаба Трампа с российской стороной.

Опрос также показал, что 41 процент избирателей в США проголосовали бы за Дональда Трампа на выборах 2020 года. За кандидата от Демократической партии свои голоса готовы отдать 48 процентов опрошенных американцев. 

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