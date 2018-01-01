Больше 8,5 млн россиян приняли участие в новогодних мероприятиях

В ночь с 31 декабря на 1 января в России прошло больше 14 тысяч мероприятий, в который поучаствовали порядка 8,6 человек. Такие данные сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

«Общественный порядок во время празднования Нового года обеспечивали около 75 тысяч сотрудников внутренних дел, свыше 11 тысяч сотрудников Росгвардии, 5,8 тысяч сотрудников частных охранных организаций, 11, 2 тысячи членов народных дружин и 2,5 тысячи представителей казачества», - сообщили в МВД.

Волк отметила, что сотрудники полиции продолжают нести службу в местах массового скопления людей, пишет Газета.ру

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в праздновании новогодней ночи в столице приняли участие 2,5 тысяч человек.