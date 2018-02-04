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Больше 80 рейсов отменены и задержаны в Москве

4 Февраля 2018 в 11:14
Больше 80 рейсов отменены и задержаны в Москве

В столичных аэропортах из-за сильного снегопада отменено и задержано больше 80 рейсов. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписание».

Так, во «Внуково» из-за сложных метеоусловий задержаны 8 и отменены три авиарейса. В «Домодедово» задержаны 12 рейсов, а еще 16 были отменены. Наиболее сложная ситуация отмечается в «Шереметьево». Здесь задержаны 42 рейса.

Ранее в столице был объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за порывистого ветра, метелей и обледенения. По данным синоптиков, на Москву в эти выходные обрушился самый сильный в этом веке февральский снегопад. В воскресенье снег будет идти в течение всего дня, температура воздуха опустится до -6 градусов, пишут «Известия».

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