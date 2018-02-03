Больше 70 рейсов задержаны в Москве из-за снегопада

Сильный снегопад, обрушившийся на Москву в субботу, стал причиной задержки и отмены 73 авиарейсов рейсов. Такие данные приводит сервис «Яндекс.Расписание».

Так, на 18.20 мск в «Шереметьево» задержано 37 рейсов, во «Внуково» - 18, а в «Домодедово» - 18 задержано и девять отменено.

В субботу в Москве установилась аномально теплая и снежная погода. Температура в городе поднялась до +2 градусов, при этом весь день в столице идет сильный снегопад.

В Росавиации уже заявили, что в связи с метеоусловиями в столичных аэропортах приготовлен большой запас реагентов. В ведомстве заверили, что все задержки не превышают двух часов, пишет РИА Новости.