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Больше 70 рейсов задержаны в Москве из-за снегопада

3 Февраля 2018 в 19:07
Больше 70 рейсов задержаны в Москве из-за снегопада

Сильный снегопад, обрушившийся на Москву в субботу, стал причиной задержки и отмены 73 авиарейсов рейсов. Такие данные приводит сервис «Яндекс.Расписание».

Так, на 18.20 мск в «Шереметьево» задержано 37 рейсов, во «Внуково» - 18, а в «Домодедово» - 18 задержано и девять отменено.

В субботу в Москве установилась аномально теплая и снежная погода. Температура в городе поднялась до +2 градусов, при этом весь день в столице идет сильный снегопад.

В Росавиации уже заявили, что в связи с метеоусловиями в столичных аэропортах приготовлен большой запас реагентов. В ведомстве заверили, что все задержки не превышают двух часов, пишет РИА Новости.

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