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Больше 50 украинских туристов пострадали в ДТП в Польше

18 Августа 2018 в 11:20
Больше 50 украинских туристов пострадали в ДТП в Польше

В Польше перевернулся автобус с туристами из Украины. Как сообщили местные СМИ, ДТП произошло 17 августа.

По информации полиции, экскурсионный автобус с украинскими туристами двигался по трассе в Подкарпатском воеводстве в направлении границы со Словакией. По неизвестной пока причине автобус упал со склона и перевернулся. Предположительно, водитель не справился с управлением.

В результате ДТП погибли 3 человека, еще 51 получили травмы различной степени тяжести. Девять туристов были госпитализированы с тяжелыми травмами, пишет Газета.ру

Обстоятельства аварии устанавливает полиция.

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