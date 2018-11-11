Воскресенье
11 ноября
USD 66.85
EUR 75.81
Горячие новости

Больше 30 жалоб о нарушениях зафиксированы на выборах в Хакасии

11 Ноября 2018 в 15:03
Больше 30 жалоб о нарушениях зафиксированы на выборах в Хакасии

На горячую линию Общественной палаты Хакасии в день выборов главы республики поступило больше 30 обращений о нарушениях. Об этом сообщил журналистам  представитель Общественной палаты РФ Максим Григорьев.

«Официально по горячей линии более 30 обращений, а так, конечно, еще больше», — сказал Григорьев, слова которого приводит РИА Новости.

Он отметил, что в основном люди жалуются на незаконную агитацию и распространение агитационных материалов. Также был зафиксирован один случай угрозы со стороны представителя КРПФ в адрес волонтеров, проводящих опросы рядом с избирательным участком.

Во втором туре выборов главы Хакасии участвует один кандидат – Валентин Коновалов, выдвинутый местным отделением КПРФ.

Явка на выборах по состоянию на 18:00 по местному времени составила 40,9%, пишет РИА Новости.

Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры

Партнеры



Партнеры



Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.