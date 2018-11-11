Больше 30 жалоб о нарушениях зафиксированы на выборах в Хакасии

На горячую линию Общественной палаты Хакасии в день выборов главы республики поступило больше 30 обращений о нарушениях. Об этом сообщил журналистам представитель Общественной палаты РФ Максим Григорьев.

«Официально по горячей линии более 30 обращений, а так, конечно, еще больше», — сказал Григорьев, слова которого приводит РИА Новости.

Он отметил, что в основном люди жалуются на незаконную агитацию и распространение агитационных материалов. Также был зафиксирован один случай угрозы со стороны представителя КРПФ в адрес волонтеров, проводящих опросы рядом с избирательным участком.

Во втором туре выборов главы Хакасии участвует один кандидат – Валентин Коновалов, выдвинутый местным отделением КПРФ.

Явка на выборах по состоянию на 18:00 по местному времени составила 40,9%, пишет РИА Новости.