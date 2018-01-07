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Больше 2,5 млн россиян встретили Рождество в храмах

7 Января 2018 в 13:29
Больше 2,5 млн россиян встретили Рождество в храмах

В рождественскую ночь с 6 на 7 января по всей России прошло больше 11 тысяч праздничных богослужений, в которых приняли участие порядка 2,5 млн прихожан. Такие данные сообщили в МВД.

Как сообщила журналистам официальный представитель ведомства Ирина Волк, службы прошли в 5,7 тысячах храмов. Все они предварительно были обследованы сотрудниками полиции.

«Охрану общественного порядка в храмах, церквях и монастырях осуществляли более 50 тысяч сотрудников органов внутренних дел, 3,8 тысяч военнослужащих и сотрудников Росгвардии, 3,5 тысяч работников частных охранных организаций, 10 тысяч членов народных дружин и свыше 5,4 тысяч казаков», - заявили в МВД.

Ранее Патриарх Кирилл и президент РФ Владимир Путин поздравили россиян с Рождеством. Глава государства отметил, что этот светлый праздник объединяет миллионы верующих вокруг непреходящих христианских ценностей, а также «многовекового исторического и культурного наследия нашего народа». 

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