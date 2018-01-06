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Больше 20 тысяч человек посетили парк «Россия-моя история» за два дня

6 Января 2018 в 12:02
Больше 20 тысяч человек посетили парк «Россия-моя история» за два дня

Исторически парк «Россия – моя история» в Санкт-Петербурге за два дня работы посетили 23 тысячи человек. Об этом в своем блоге в Живом Журнале сетевой публицист Николай Камнев.

Он отметил, что наибольшей популярностью у гостей пользуются экспозиции «Романовы» и «Рюриковичи».

«Приятно видеть, что новый формат интерактивной подачи информации получает такое приятие у людей», - написал публицист.

Каменев обратил внимание на то, что пространство парка организовано так грамотно, что даже при большом количестве людей позволяет чувствовать себя комфортно.

Добавим, что в историческом парке с 6 января начинает работу экспозиция по истории Санкт-Петербурга. К слову, до 1 апреля посетит парк «Россия-моя история» можно абсолютно бесплатно.

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