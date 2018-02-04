Больше 130 рейсов задержаны в Москве из-за снега

В московских аэропорта из-за сильного снегопада, который обрушился на столицу накануне, задержаны и отменены больше 130 рейсов. Как следует из данных сервиса «Яндекс.Расписание», в трех столичных авиагаванях отменено 28 рейсов, задержано – 109.

Так, во «Внуково» задержано пять и отменено четыре рейса, в «Домодедово» - 48 рейсов задержаны, а 24 отменены. В «Шереметьево» отмен пока нет, но задержано 56 рейсов.

По данным «Яндекс.Пробки», обстановка на московских дорогах сложилась не менее сложная, чем в аэропортах. В воскресенье днем загруженность столичных магистралей достигла шести баллов. Основные затруднения зафиксированы на севере и западе ТТК, а также на Садовом кольце и в центре города.

А в Подмосковье на борьбу со снегом мобилизованы 8,5 тысяч человек, а также более 2500 единиц тракторов, подметальных и снегоуборочных машин. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе Министерства ЖКХ МО.

Ранее с Гидрометцентре сообщили, что столица в эти выходные находится во власти циклона «Балканец». Снег в Москве будет идти до понедельника. В воскресенье в городе возможен ветер с порывами до 20 м/с, метель и гололедица. Температура воздуха составит 6-10 градусов ниже нуля.