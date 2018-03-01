Больных сахарным диабетом россиян за пять лет стало больше на четверть

В период с 2011 по 2016 год число россиян, которым поставлен диагноз «сахарный диабет», выросло на 25%. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения России. Там уточнили, что в 2011 году таких больных было зарегистрировано 2512,9 на 100 тысяч населения, а в 2016 году — 3146,3 на 100 тысяч.

В ведомстве отметили, что для профилактики диабета необходимо формирование здорового образа жизни граждан, передает RT. Специалисты рассказали, что сидячий образ жизни и употребление фастфуда увеличивают риск возникновения заболевания.

В Минздаве также добавили, что около 40% россиян страдают лишним весом.