Четверг
01 марта
USD 56.37
EUR 68.91
Горячие новости

Больных сахарным диабетом россиян за пять лет стало больше на четверть

1 Марта 2018 в 09:57
Больных сахарным диабетом россиян за пять лет стало больше на четверть

В период с 2011 по 2016 год число россиян, которым поставлен диагноз «сахарный диабет», выросло на 25%. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения России. Там уточнили, что в 2011 году таких больных было зарегистрировано 2512,9 на 100 тысяч населения, а в 2016 году — 3146,3 на 100 тысяч.

В ведомстве отметили, что для профилактики диабета необходимо формирование здорового образа жизни граждан, передает RT. Специалисты рассказали, что сидячий образ жизни и употребление фастфуда увеличивают риск возникновения заболевания.

В Минздаве также добавили, что около 40% россиян страдают лишним весом.

 

Теги:
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Национальная служба новостей - НСН

Партнеры

Партнеры

Партнеры

© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.