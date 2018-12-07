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Больной Малобродский вновь тормозит суд по «Седьмой студии»

7 Декабря 2018 в 12:34
Больной Малобродский вновь тормозит суд по «Седьмой студии»

Процесс по делу «Седьмой студии» вновь будет перенесен в связи с плохим самочувствием бывшего генерального продюсера организации и экс-директора «Гоголь-центра» Алексея Малобродского. Об этом сообщила «Интерфаксу» адвокат обвиняемого Ксения Карпинская. Она уточнила, что сейчас её подзащитный помещён в больницу, сколько времени уйдёт на лечение пока неясно.

О госпитализации Малобродского в кардиоцентр им. Мясникова стало известно в среду, 5 декабря. После этого заседание в Мещанском суде Москвы было отложено до 10 декабря. В мае 2018 года Алексей Малобродский уже попадал в больницу с подозрением на инфаркт прямо из зала суда.

Сейчас рассматривается дело четырёх обвиняемых по делу «Седьмой студии», среди которых - режиссер Кирилл Серебренников. Их обвиняют в хищении 133 миллионов рублей, выделенных из бюджета на реализацию театрального проекта «Платформа».

Материалы в отношении еще одной фигурантки – бывшего главного бухгалтера «Седьмой студии» Нины Масляевой выделены в отдельное производство. Она единственная признала вину и дала показания на бывших коллег. Кроме того, в отдельном производстве также находится дело продюсера Екатерины Вороновой, скрывшейся за рубежом.

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