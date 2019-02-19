Болгарская жертва «Новичка» не узнала своего «отравителя»

Болгарский предприниматель Эмилиан Гебрев, который мог быть отравлен в апреле 2015 года тем же веществом, что и Скрипали в марте 2018 года, не узнал на фото своего предполагаемого «отравителя». Об этом пишет The Guardian, сообщает НСН.

Связь между болгарским делом и отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери обусловлена тем, что во время обоих инцидентов в Болгарии и Великобритании якобы присутствовал агент ГРУ. Как заявили в проекте Bellingcat, это был некто Денис Сергеев, скрывавшийся под именем Сергей Федотов. Он находился в Болгарии в апреле 2015 года, в то время, когда Гебрев, его сын и директор одной из его компаний попали в кому со странными симптомами.

Однако, когда 65-летнем Эмилиану Гебреву показали фото «Федотова», он сказал, что не узнает его. Также предприниматель, занимающийся продажей оружия, не смог вспомнить детальный ход событий в преддверии своего якобы отравления. Гебрев также не понимает, как он мог быть целью предполагаемой атаки ГРУ, пишет британское издание.

«Это бессмысленно. Я не знаю, был ли здесь какой-либо агент ГРУ или нет, но я почти умер», — сказал болгарский продавец оружия.

Также скептично к идее того, что Гебрев был целью ГРУ, отнесся бывший министр обороны Болгарии и близкий друг пострадавшего Бойко Ноев. Однако он отметил, что Россия в течение многих лет пыталась получить контроль над лицензиями болгарского министерства обороны.

«Россия хочет заключить сделки в Африке и Азии, но Гебрев всегда опережает их», — сказал он.

Экс-министр обороны также поделился с The Guardian своими сомнениями по поводу честного расследования инцидента с Гебревым.

«Я подозреваю, что это было специально прикрыто. Болгария и некоторые из основных институтов Болгарии не хотят дальнейшего расследования этого дела», — заявил Ноев.

Напомним, что в отравлении Скрипалей нервнопаралитическим веществом «Новичок» в Солсбери 4 марта 2018 года Великобритания подозревает россиян Александра Петрова и Руслана Боширова, которых Bellingcat якобы разоблачил, как агентов ГРУ Александра Мишкина и Анатолия Чепигу. Полковник КГБ в отставке Михаил Любимов в эфире НСН ранее заявил, что подробности покушения на Скрипалей всплывут только после отставки британского премьер-министра.