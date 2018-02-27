Вторник
27 февраля
USD 55.92
EUR 68.92
Горячие новости

Болельщикам ЧМ разрешили проносить на стадион кокаин по рецепту

27 Февраля 2018 в 16:35
Болельщикам ЧМ разрешили проносить на стадион кокаин по рецепту

Болельщикам чемпионата мира по футболу 2018 года, который состоится в России, разрешили проносить на матчи наркотические и психотропные препараты. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на пресс-службу оргкомитета «Россия-2018». Там пояснили, что за исполнением правил проноса рецептурных препаратов на территорию стадионов будут следить сотрудники силовых структур на КПП.

По правилам Евразийского экономического союза, при входе на стадион футбольным болельщикам разрешается иметь при себе марихуану, кокаин и амфетамин при наличии рецепта врача.

Теги:
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Национальная служба новостей - НСН

Партнеры

Партнеры

Партнеры

© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.