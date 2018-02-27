Болельщикам ЧМ разрешили проносить на стадион кокаин по рецепту

Болельщикам чемпионата мира по футболу 2018 года, который состоится в России, разрешили проносить на матчи наркотические и психотропные препараты. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на пресс-службу оргкомитета «Россия-2018». Там пояснили, что за исполнением правил проноса рецептурных препаратов на территорию стадионов будут следить сотрудники силовых структур на КПП.

По правилам Евразийского экономического союза, при входе на стадион футбольным болельщикам разрешается иметь при себе марихуану, кокаин и амфетамин при наличии рецепта врача.