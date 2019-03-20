Более трети российских начальников вступали в конфликт со своими сотрудниками

35% российских руководителей вступали в конфликтные ситуации со своими подчиненными. Такие данные стали известны благодаря результатам опроса, который провел сервис по поиску работы Superjob, сообщают Известия.

Уточняется, что конфликт с коллегами возникал у 17% россиян, а с начальством у 18% респондентов. Кроме того, оказалось, что чаще всего напряженные ситуации в коллективе возникают у мужчин, а десятая часть опрошенных и вовсе заявила, что в их возникновении виноваты коллеги. Только 2% опрошенных назвали себя инициатором конфликтов с коллегами, а среди начальников взяли вину на себя 9% респондентов.

Опрос также показал, что 77% россиян в принципе не сталкивались с напряженными отношениями в коллективе, а 55% начальников сообщили, что не ругаются с подчиненными.