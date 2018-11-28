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Более половины россиян провели отпуск на родине

28 Ноября 2018 в 23:29
Более половины россиян провели отпуск на родине

Более половины россиян в 2018 году провели отпуск внутри страны, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на OZON.travel.

Опрос показал, что 65% россиян в текущем году отдыхали внутри страны, а 52% ответили, что посетили Европу. Ездили и по России, и в европейские страны 27% респондентов.

Примечательно, что люди все чаще организуют поездки самостоятельно. Об этом заявили 83% опрошенных.

Ранее НСН сообщала, что каждый пятый россиянин в этом году не был в отпуске. Об этом рассказало 20% опрошенных «Левада-центром» граждан. За рубежом провели отдых лишь 5% наших сограждан. Активно ездили за границу в основном жители Москвы. При этом большинство либо остались дома (18%) или на даче (24%), ездили на курорты Черного моря (8%) и в прочие места на территории родной страны (11%). По данным социологов, 5% респондентов заявили, что отказались от отпуска, чтобы подработать.

Вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин в эфире НСН рассказал, что, несмотря на результаты опроса, количество российских путешественников растет. Это касается как внутреннего, так и внешнего туризма.

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