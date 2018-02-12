Более половины россиян имеют страницы в соцсетях

Более чем у половины россиян (62%) есть аккаунты в соцсетях. 45% граждан старше 18 лет пользуются ими практически каждый день. Таковы данные опроса ВЦИОМ. Порядка 20% респондентов исключены из социальных медиа, так как не имеют доступа в интернет, еще 10% не завели ни одного аккаунта. При этом около 7% опрошенных россиян имеют четыре и более аккаунтов в соцсетях, 12% – три, 22% – два, 21% – один.

Самые популярные соцсети среди россиян – «ВКонтакте», «Одноклассники» и Instagram, пишет argumenti.ru.



