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Более половины россиян имеют страницы в соцсетях

12 Февраля 2018 в 16:01
Более половины россиян имеют страницы в соцсетях

Более чем у половины россиян (62%) есть аккаунты в соцсетях. 45% граждан старше 18 лет пользуются ими практически каждый день. Таковы данные опроса ВЦИОМ. Порядка 20% респондентов исключены из социальных медиа, так как не имеют доступа в интернет, еще 10% не завели ни одного аккаунта. При этом около 7% опрошенных россиян имеют четыре и более аккаунтов в соцсетях, 12% – три, 22% – два, 21% – один.

Самые популярные соцсети среди россиян – «ВКонтакте», «Одноклассники» и Instagram, пишет argumenti.ru.


 

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