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Более половины россиян имеют котов

30 Октября 2018 в 12:14
Более половины россиян имеют котов

Россия занимает первое место в мире по количеству владельцев котов. Исследование было проведено компанией Dalia Research. Выяснилось, что 59 % россиян имеют дома кошек. Второе место в этом рейтинге занимают США – у 43 % американцев есть кошки. В тройку лидеров входит также Аргентина (41 %), отмечает «ФедералПресс».

В Топ-5 входят также Италия (40 %) и Франция (39 %).

Ранее сообщалось, что в Краснодарском крае львица напала на ребенка во время представления передвижного цирка-шапито. Телеведущий Тимофей Баженов в эфире НСН рассказал, кто виноват в произошедшем.

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