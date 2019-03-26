Вторник
26 марта
USD 64.5
EUR 72.92
Горячие новости

Более миллиарда гривен потратили кандидаты в президенты Украины

26 Марта 2019 в 22:28
Более миллиарда гривен потратили кандидаты в президенты Украины

Кандидаты в президенты Украины в общей сложности потратили на предвыборную кампанию порядка 1,3 млрд гривен, сообщил Комитет избирателей Украины.

67% указанных средств было направлено на рекламу в СМИ, а оставшиеся 33% - на другие методы продвижения претендентов, сообщает «Синьхуа».

Напомним, 31 марта на Украине пройдут выборы президента страны. Лидером предвыборной гонки является продюсер и актер Владимир Зеленский. Действующий президент Петр Порошенко и экс-премьер Юлия Тимошенко, по данным разных социологических служб, претендуют на второе место.

Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры


Партнеры



Партнеры



Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2019 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.