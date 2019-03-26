Более миллиарда гривен потратили кандидаты в президенты Украины

Кандидаты в президенты Украины в общей сложности потратили на предвыборную кампанию порядка 1,3 млрд гривен, сообщил Комитет избирателей Украины.

67% указанных средств было направлено на рекламу в СМИ, а оставшиеся 33% - на другие методы продвижения претендентов, сообщает «Синьхуа».

Напомним, 31 марта на Украине пройдут выборы президента страны. Лидером предвыборной гонки является продюсер и актер Владимир Зеленский. Действующий президент Петр Порошенко и экс-премьер Юлия Тимошенко, по данным разных социологических служб, претендуют на второе место.