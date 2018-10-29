Понедельник
29 октября
USD 65.63
EUR 74.67
Горячие новости

Более двух миллионов жителей Подмосковья привились от гриппа

29 Октября 2018 в 14:36
Более двух миллионов жителей Подмосковья привились от гриппа

Свыше 2,3 миллиона человек в Московской области сделали прививку против гриппа. Более 705 тысяч из них — дети. По словам министра здравоохранения региона Дмитрия Матвеева, план по вакцинации выполнен на 72,7%.

Он напомнил, что привиться в Подмосковье можно как в медучреждениях, так и в выездных мобильных комплексах, сообщает телеканал «360». По словам министра, вакцинация рекомендована как единственный способ защититься от инфекции.

Сделать прививку от гриппа в Подмосковье можно будет до 1 декабря. Ожидается, что это сделают более 3 млн человек.

Ранее директор НИИ организации здравоохранения и медицинского менеджмента Департамента здравоохранения города Москвы Давид Мелик-Гусейнов в эфире НСН рассказал, когда в России легализуют интернет-аптеки.



Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры


Партнеры

Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.