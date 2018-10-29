Более двух миллионов жителей Подмосковья привились от гриппа

Свыше 2,3 миллиона человек в Московской области сделали прививку против гриппа. Более 705 тысяч из них — дети. По словам министра здравоохранения региона Дмитрия Матвеева, план по вакцинации выполнен на 72,7%.

Он напомнил, что привиться в Подмосковье можно как в медучреждениях, так и в выездных мобильных комплексах, сообщает телеканал «360». По словам министра, вакцинация рекомендована как единственный способ защититься от инфекции.

Сделать прививку от гриппа в Подмосковье можно будет до 1 декабря. Ожидается, что это сделают более 3 млн человек.

Ранее директор НИИ организации здравоохранения и медицинского менеджмента Департамента здравоохранения города Москвы Давид Мелик-Гусейнов в эфире НСН рассказал, когда в России легализуют интернет-аптеки.







