Более десяти машин пробили колеса в Подмосковье

Несколько автомобилей повредили колеса в районе подмосковной деревни Грибки из-за ямы на дороге, передает «Интерфакс».

Инцидент произошел с ними из-за дорожной ямы, в которой, судя по всему, находится торчащий кусок арматуры.

Более десяти автомобилей с включенными аварийными сигналами стоят на обочине Дмитровского шоссе по направлению в область. Водители меняют поврежденные и пробитые колеса.

Грибки — деревня в городском округе Мытищи Московской области России. Расположена на севере Московской области, в юго-западной части Мытищинского района, на Дмитровском шоссе, примерно в 14 км к западу от центра города Мытищи и 5 км от Московской кольцевой автодороги, рядом с городом Долгопрудным. Западнее деревни проходит линия Савёловского направления Московской железной дороги.



