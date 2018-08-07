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Более 8,5 тыс. человек примут участие в программе АРХИТЕКТОРЫ.РФ

7 Августа 2018 в 14:46
Более 8,5 тыс. человек примут участие в программе АРХИТЕКТОРЫ.РФ

Свыше 8,5 тысяч человек из разных регионов прислали заявки на участие в онлайн-обучении в образовательной программе АРХИТЕКТОРЫ.РФ. Она реализуется Институтом «Стрелка», ДОМ.РФ при поддержке Минстроя России.

Во время онлайн-обучения будут затронуты актуальные темы для архитекторов, урбанистов, проектировщиков. В частности будут освещены проблемы и возможности строительства доступного и качественного жилья, влияние экономики на архитектуру и другие вопросы.

Финалистов, которые пройдут обучение по офлайн-программе, будут отбирать более 1,3 тысяч специалистов из 74 регионов страны. Старт первого образовательного модуля намечен на 10 сентября. Из-за популярности проекта возможность получить доступ к онлайн-курсам сохранится в течение всего срока реализации образовательной программы (до 25 декабря). Сделать это можно на сайте АРХИТЕКТОРЫ.РФ. Стоит отметить, что больше всего заявок поступило из Москвы, Санкт-Петербурга, Подмосковья.

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