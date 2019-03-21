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Более 70 человек погибли при крушении парома в Ираке

21 Марта 2019 в 19:48
Более 70 человек погибли при крушении парома в Ираке

Более 70 человек, по последним данным, погибли в Ираке в результате крушения парома на реке Тигр. Такие цифры обнародовало министерство внутренних дел, сообщает телеканал AlSumaria. Спасти получилось 55 человек.

Наиболее вероятной версией трагедии называют почти тройной перегруз судна. На нём могли находиться от 170 до 250 человек. Большое число жертв может объясняться тем, что среди них много детей. На кадрах с места происшествия видно, как десятки людей, в основном женщины и дети, пытаются выбраться из воды, но им мешает сильное течение.

Как отмечает «ФедералПресс», согласно второй версии, к крушению могло привести повышение уровня воды в реке. Когда судно проплывал по Тигру, были открыты шлюзы в плотине Мосула. Скорее всего, сказались оба фактора.

Паром был арендован для празднования Новруза - праздника прихода весны по астрономическому солнечному календарю у иранских и тюркских народов, который знаменует наступление дня весеннего равноденствия.

Как уточняет Телеканал «360», на борту парома находились в основном иракские семьи, которые отдыхали в лесной зоне к северу от Мосула.


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