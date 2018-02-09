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Более 65 тыс. жителей Подмосковья прошли диспансеризацию

9 Февраля 2018 в 17:56
Более 65 тыс. жителей Подмосковья прошли диспансеризацию

Медицинское обследование в клиниках Московской области в рамках диспансеризации с начала текущего года прошли более 65 тыс. человек.

Из тех, кто посетил врачей и прошел обследование, более 37 процентов признаны практически здоровыми, 14 процентов имеют факторы риска развития хронических заболеваний, почти у 48 процентов пациентов выявили заболевания, требующие специализированной помощи, пишет сайт «Подмосковье Сегодня».

Ранее сообщалось, что более 1 миллиона человек примут участие в диспансеризации в Подмосковье в 2018 году. 

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