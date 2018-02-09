Более 65 тыс. жителей Подмосковья прошли диспансеризацию

Медицинское обследование в клиниках Московской области в рамках диспансеризации с начала текущего года прошли более 65 тыс. человек.



Из тех, кто посетил врачей и прошел обследование, более 37 процентов признаны практически здоровыми, 14 процентов имеют факторы риска развития хронических заболеваний, почти у 48 процентов пациентов выявили заболевания, требующие специализированной помощи, пишет сайт «Подмосковье Сегодня».

Ранее сообщалось, что более 1 миллиона человек примут участие в диспансеризации в Подмосковье в 2018 году.