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Более 60 тысяч россиян записались в волонтеры

14 Февраля 2018 в 17:40
Более 60 тысяч россиян записались в волонтеры

В единой информационной системе «Добровольцы России» ежедневно регистрируется порядка 400 человек. За три месяца ее работы волонтерами зарегистрировались более 60 тысяч россиян и 2,5 тысяч организаций. Об этом сообщил председатель Совета Ассоциации волонтерских центров, член Общественной палаты РФ Артем Метелев, передает ТАСС. Ожидается, что к концу текущего года станет порядка 250 тысяч добровольцев и более 10 тысяч организаций.

По словам Метелева, система «Добровольцы России» будет внедрена во всех регионах страны. Проект реализуется при поддержке Фонда президентских грантов. Кроме того планируется разработать методику расчета экономического эффекта от деятельности каждого волонтера.

2018 год объявлен в России годом добровольца и волонтера.

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