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Более 60 представителей ОНФ вошли в список доверенных лиц Путина

15 Января 2018 в 19:20
Более 60 представителей ОНФ вошли в список доверенных лиц Путина

В число доверенных лиц Владимира Путина вошли более 60 активистов Общероссийского народного фронта (ОНФ). Об этом сообщает ТАСС.

Доверенными лицами Путина стали, в частности, глава исполкома ОНФ Алексей Анисимов, руководитель регионального исполкома движения в Свердловской области Жанна Рябцева, глава центра ОНФ по мониторингу технологической модернизации и научно-технического развития Кирилл Варламов и кинорежиссер Карен Шахназаров.

Напомним, на прошлой неделе ЦИК зарегистрировал первую часть списка доверенных лиц Путина из 259 человек. По закону, у кандидата в президенты России может быть до 600 доверенных лиц. 

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