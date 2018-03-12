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Более 500 военных Севастополя досрочно проголосовали на выборах президента РФ

12 Марта 2018 в 16:11
Более 500 военных Севастополя досрочно проголосовали на выборах президента РФ

Более 500 военнослужащих Севастополя досрочно проголосовали на выборах президента РФ, которые состоятся 18 марта. Об этом сообщили в пресс-службе городской избирательной комиссии.

Голосование прошло в Севастополе 11 марта. На избирательные участки пришли 550 военнослужащих, которые в день выборов будут находиться за пределами родины, передает КИА. Голосование организовано по обращению командиров нескольких войсковых частей Севастопольского гарнизона. Всего в Севастополе, по данным  городской избирательной комиссии, более 311 тысяч избирателей, большинство из которых проголосуют 18 марта. 


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