Более 500 человек в США заразились кишечной палочкой, поев салат в McDonald's

Свыше 500 человек отравились в США некачественными салатами из McDonald's. Об этом сообщило американское Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов. По данным ведомства, у всех заболевших одни и те же симптомы, клиенты ресторанов быстрого питания пожаловались на диарею, потерю аппетита, температуру. Специалисты обнаружили у людей циклоспороз, возбудителем которого является паразит Cyclospora cayetanensis, пишет «Газета.ру».

Люди заразились кишечной инфекцией в 16 штатах, в том числе в Нью-Йорке, Флориде и Огайо.

На данный момент сообщается о 507 пострадавших, отмечает «ФедералПресс».