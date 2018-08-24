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Более 500 человек в США заразились кишечной палочкой, поев салат в McDonald's

24 Августа 2018 в 11:38
Более 500 человек в США заразились кишечной палочкой, поев салат в McDonald's

Свыше 500 человек отравились в США некачественными салатами из McDonald's. Об этом сообщило американское Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов. По данным ведомства, у всех заболевших одни и те же симптомы, клиенты ресторанов быстрого питания пожаловались на диарею, потерю аппетита, температуру. Специалисты обнаружили у людей циклоспороз, возбудителем которого является паразит Cyclospora cayetanensis, пишет «Газета.ру».

Люди заразились кишечной инфекцией в 16 штатах, в том числе в Нью-Йорке, Флориде и Огайо.

На данный момент сообщается о 507 пострадавших, отмечает «ФедералПресс».

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