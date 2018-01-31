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Более 4,2 млрд рублей потратили в 2017 году из бюджета на улучшение жилья молодых семей

31 Января 2018 в 14:53
Более 4,2 млрд рублей потратили в 2017 году из бюджета на улучшение жилья молодых семей

Более 14 тысяч молодых семей получили в 2017 году сертификаты на приобретение или строительство жилья. При этом количество регионов, которые участвуют в программе улучшения условий проживания данной категории граждан, увеличилось. Об этом 31 января рассказал министр строительства и ЖКХ Михаил Мень во время конференции РБК «Инфраструктурный вектор в урбанистике: новые подходы к развитию городской среды».

«Сертификаты были выданы в рамках подпрограммы “Обеспечение жильем молодых семей”. В данной подпрограмме с каждым годом участвует все больше регионов, так в 2016 их было 65, а в прошлом году – уже 75. На условиях софинансирования этим субъектам из федерального бюджета было направлено 4,23 млрд рублей», - заявил Мень.

Министр также подчеркнул, что подпрограмма с предложенными Минстроем поправками начала действовать в 2016 году. Благодаря ей молодые семьи могут не только купить или построить жильё, направляя на это социальные выплаты, но и погасить ипотеку, которая была взята ранее.

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