Более 300 новых школ и детских садов построено в Москве с 2011 года

Сергей Собянин открыл новое здание школы №1542 в районе Солнцево. По словам градоначальника, к началу нового учебного года готовятся не только школьники и студенты, но и власти Москвы. Мэр заявил, что в мегаполисе идёт капитальный ремонт и оборудование детских садов, школ, а также спортивных площадок. А в районе Солнцево введена современная школа на 500 мест.

Кроме того, Сергей Собянин напомнил, что в общей сложности с 2011 года в столице было построено более 300 новых школ и детских садов. Помимо этого, градоначальник добавил, что что в этом году зачисление в детские сады ведется с двух с половиной лет.