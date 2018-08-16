Четверг
16 августа
USD 66.38
EUR 75.23
Горячие новости

Более 300 новых школ и детских садов построено в Москве с 2011 года

16 Августа 2018 в 12:46
Более 300 новых школ и детских садов построено в Москве с 2011 года

Сергей Собянин открыл новое здание школы №1542 в районе Солнцево. По словам градоначальника, к началу нового учебного года готовятся не только школьники и студенты, но и власти Москвы. Мэр заявил, что в мегаполисе идёт капитальный ремонт и оборудование детских садов, школ, а также спортивных площадок. А в районе Солнцево введена современная школа на 500 мест.

Кроме того, Сергей Собянин напомнил, что в общей сложности с 2011 года в столице было построено более 300 новых школ и детских садов. Помимо этого, градоначальник добавил, что что в этом году зачисление в детские сады ведется с двух с половиной лет.

Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры

Партнеры

Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.