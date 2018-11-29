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Более 30 россиянам не разрешили пересечь украинскую границу

29 Ноября 2018 в 18:49
Более 30 россиянам не разрешили пересечь украинскую границу

За минувшие сутки во въезде на территорию Украины отказали 33 гражданам России, сообщает RT со ссылкой на представителя украинской Госпогранслужбы Андрея Демченко. По его словам, часть россиян не имела соответствующих документов. Кроме того, среди них были лица, посетившие Крым после марта 2014 года.

Ранее сенатор Владимир Джабаров заявил НСН, что на территории полуострова не будут вводить военное положение из-за инцидента в Керченском проливе.

Как заверил сенатор, Крым находится под надежной защитой Черноморского флота, а Украина после задержания в Керченском проливе трех своих кораблей не станет проводить в этом регионе никаких военных операций. 


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