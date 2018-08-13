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Более 250 человек пострадали в Испании во время концерта

13 Августа 2018 в 09:49
Более 250 человек пострадали в Испании во время концерта

Во время концерта на набережной из-за обрушения конструкций пострадали 266 человек. Об этом сообщает Газета.ру, ссылаясь на данные местных СМИ. Источник отмечает, что инцидент произошел во время музыкального фестиваля. Отмечается, что во время одного из выступлений деревянная платформа, на которой находились зрители, просто не выдержала большого веса и обрушилась.

После инцидента пять человек были госпитализированы. При этом, по словам медиков, угрозы для их жизней нет. Сотрудник местной полиции, в свою очередь, отмечают, что в результате обрушения сцены никто не погиб. Также отмечается, что к работе полиции и спасателей присоединились водолазы. Они обыскали побережье и убедились в том, что никто из гостей фестиваля не утонул.

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