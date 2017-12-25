Более 25 тысяч человек скачали приложение ON RUSSIA

С момента запуска первого в России мобильного приложения для студентов «ON RUSSIA» три месяца назад в проекте приняли участие 25 тысяч человек. Об этом сообщается на сайте приложения.



Отметим, цель проекта - объединить студентов всей страны и дать возможность узнавать новости своего вуза и города, а также участвовать в различных квестах, в том числе всероссийского масштаба.

В рамках проекта уже прошло семь квестов на различные тематики. Первыми из них стали патриотический квест «Мы едины», тесты по географии и истории России, спортивный квест с Николаем Валуевым, спецзадание от команды Putin Team – «Герои нашей страны».

За участие в квестах студенты получали призовые баллы, которые теперь могут обменивать на призы в специальном магазине приложения.