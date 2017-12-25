Понедельник
25 декабря
USD 58.32
EUR 69.13
Горячие новости

Более 25 тысяч человек скачали приложение ON RUSSIA

25 Декабря 2017 в 16:49
Более 25 тысяч человек скачали приложение ON RUSSIA

С момента запуска первого в России мобильного приложения для студентов «ON RUSSIA» три месяца назад в проекте приняли участие 25 тысяч человек. Об этом сообщается на сайте приложения.

Отметим, цель проекта  - объединить студентов всей страны и дать возможность узнавать новости своего вуза и города, а также участвовать в различных квестах, в том числе всероссийского масштаба.

В рамках проекта уже прошло семь квестов на различные тематики. Первыми из них стали патриотический квест «Мы едины», тесты по географии и истории России, спортивный квест с Николаем Валуевым, спецзадание от команды Putin Team –  «Герои нашей страны».

За участие в квестах студенты получали призовые баллы, которые теперь могут обменивать на призы в специальном магазине приложения.

Теги:
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Национальная служба новостей - НСН

Партнеры

Партнеры

Партнеры

© 2017 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.