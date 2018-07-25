Более 220 человек погибли в серии терактов на юге Сирии

По меньшей мере 221 человек погиб в среду в результате серии террористических актов в районе сирийского города Эс-Сувайда и столкновений правительственных сил и боевиков ИГ (террористическая группировка, запрещена в РФ), передает «Интерфакс».

Многие раненые находятся в критическом состоянии.

Эс-Сувайда — город на юго-западе Сирии, административный центр мухафазы Эс-Сувайда, недалеко от границы с Иорданией. Основной город друзов в Сирии. Знаменита музеями византийской мозаики и римской дорогой, используемой и до сих пор.