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Более 220 человек погибли в серии терактов на юге Сирии

25 Июля 2018 в 22:52
Более 220 человек погибли в серии терактов на юге Сирии

По меньшей мере 221 человек погиб в среду в результате серии террористических актов в районе сирийского города Эс-Сувайда и столкновений правительственных сил и боевиков ИГ (террористическая группировка, запрещена в РФ), передает «Интерфакс».

Многие раненые находятся в критическом состоянии.

Эс-Сувайда — город на юго-западе Сирии, административный центр мухафазы Эс-Сувайда, недалеко от границы с Иорданией. Основной город друзов в Сирии. Знаменита музеями византийской мозаики и римской дорогой, используемой и до сих пор.

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