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Более 20 туристов пострадали на Гавайях из-за выброса лавы из вулкана

17 Июля 2018 в 09:47
Более 20 туристов пострадали на Гавайях из-за выброса лавы из вулкана

Лава, которую выбросил на Гавайях вулкан Килауэа, попала на лодку с туристами. Это произошло, когда люди совершали обзорную экскурсию, сообщает Sky News. В результате пострадали 23 человека. У одной из пострадавших перелом бедра, у остальных - ожоги. Четыре человека были госпитализированы, передает RT. Еще десять туристов добрались до больницы самостоятельно. Остальным медицинская помощь была оказана в гавани.

Ранее сообщалось, что архипелаг Гавайи стал больше после ряда извержений вулкана Килауэа. В июне этого года лава от вулкана уничтожила порядка 700 домов.

 

 

 

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