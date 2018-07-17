Более 20 туристов пострадали на Гавайях из-за выброса лавы из вулкана

Лава, которую выбросил на Гавайях вулкан Килауэа, попала на лодку с туристами. Это произошло, когда люди совершали обзорную экскурсию, сообщает Sky News. В результате пострадали 23 человека. У одной из пострадавших перелом бедра, у остальных - ожоги. Четыре человека были госпитализированы, передает RT. Еще десять туристов добрались до больницы самостоятельно. Остальным медицинская помощь была оказана в гавани.

Ранее сообщалось, что архипелаг Гавайи стал больше после ряда извержений вулкана Килауэа. В июне этого года лава от вулкана уничтожила порядка 700 домов.