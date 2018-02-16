Более 1800 концессионных соглашений в сфере ЖКХ заключили в РФ

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ провело первый комплексный анализ концессионных соглашений в сфере ЖКХ. Согласно итогам исследования, в России заключили 1831 соглашение в 72 регионах страны. Об этом сообщил глава строительного ведомства Михаил Мень на полях Российского Инвестиционного форума в Сочи.



Министр подчеркнул, что такой анализ был необходим для определения эффективных и реально действующих концессий и выявления соглашений, по которым инвестиционные обязательства концессионера так и не наступили.

«Общая сумма инвестиций по механизму концессионных соглашений на сегодня превышает 257 млрд рублей. Из них средства федерального бюджета, а также региональных и муниципальных бюджетов составляют 11,6 млрд руб., порядка 5% от общего объема запланированных инвестиций», - сообщил глава Минстроя.

Отмечается, что самый большой процент от объема запланированных инвестиций занимают соглашения в теплоснабжении (48%), что составляет 122 214 млрд рублей.