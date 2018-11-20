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Более 1,7 млн москвичей имеют льготы на получение бесплатных лекарств

20 Ноября 2018 в 15:33
Более 1,7 млн москвичей имеют льготы на получение бесплатных лекарств

Мэр Москвы Сергей Собянин в ходе осмотра диагностического центра №5 в Лианозово затронул в беседе с врачами вопросы бесплатного обеспечения лекарствами льготных категорий граждан.

По итогам визита, во время которого глава города пообщался с пациентами, Собянин отметил, что в сфере льготного лекарственного обеспечения наметился прогремм и снижение количества жалоб.

«Раньше было много жалоб по льготным лекарствам. Сейчас, вроде бы, практически нет. Хотя есть еще проблемы, но они связаны с тем, что часть лекарств выдаются индивидуально, они нестандартные. Не все подходят. Специальная врачебная комиссия определяет, если требуются индивидуальные лекарства», - сказал Собянин.

Также в ходе разговора с мэром медработники предложили провести эксперимент, в рамках которого пациенты, нуждающиеся в особых лекарствах, могли бы самостоятельно приобретать их на деньги, выделенные из бюджета. Собянин пообещал рассмотреть такую возможность.

Напомним, в настоящий момент право на бесплатные лекарства имеют 1,7 миллиона москвичей. При этом каждый год врачи выписывают более 15 миллионов рецептов на более чем шесть тысяч препаратов.

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