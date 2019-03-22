Более 1500 москвичей вышли в финал Всероссийской школьной олимпиады

Заключительный этап Всероссийской олимпиады школьников будет проходить в 13 городах России. Он продлится до 27 апреля. В нем примут участие более 1,5 тысяч школьников из Москвы. Этап начался соревнованием по химии в Уфе.

Олимпиада проходит по 24 предметам, в них участвуют ученики 9–11-х классов, ставшие лучшими на региональном этапе, а также призеры и победители прошлого года.

Столичные школьники, которые станут по итогам состязания победителями и призерами, смогут без экзаменов поступить в любые российские университеты на факультеты, соответствующие профилю олимпиады, сообщает пресс-служба столичного мэра и правительства Москвы.