Более 1,5 тысяч школьников участвуют в программе наставничества в здравоохранении

Министр здравоохранения России Вероника Скворцова во время заседания организационного комитета по проведению в РФ Года добровольца сообщила, что такой программой профориентации занимаются студенты-медики. По ее словам, на данный момент в программе участвуют более 1,5 тысяч школьников из 150 школ нашей страны.

Также сообщается, что сейчас Минздрав работает над вопросом создания и внедрения электронных книжек волонтеров, работающих в сфере здравоохранения, с одновременной синхронизацией книжек с порталом добровольцев. Сейчас в сфере здравоохранения насчитывается 13 тысяч волонтеров, сказала министр.