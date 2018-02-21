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Более 1,5 тысяч школьников участвуют в программе наставничества в здравоохранении

21 Февраля 2018 в 18:59
Более 1,5 тысяч школьников участвуют в программе наставничества в здравоохранении

Министр здравоохранения России Вероника Скворцова во время заседания организационного комитета по проведению в РФ Года добровольца сообщила, что такой программой профориентации занимаются студенты-медики. По ее словам, на данный момент в программе участвуют более 1,5 тысяч школьников из 150 школ нашей страны.

Также сообщается, что сейчас Минздрав работает над вопросом создания и внедрения электронных книжек волонтеров, работающих в сфере здравоохранения, с одновременной синхронизацией книжек с порталом добровольцев. Сейчас в сфере здравоохранения насчитывается 13 тысяч волонтеров, сказала министр.

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