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Более 15% американцев считают Путина «врагом народа», Трампа — вдвое больше

7 Августа 2018 в 09:00
Более 15% американцев считают Путина «врагом народа», Трампа — вдвое больше

Более 30 процентов американцев считают президента США Дональда Трампа «врагом народа», в то время как российского лидера Владимира Путина в этом амплуа видят 15,6 процентов граждан США. Об этом свидетельствуют данные опроса PR-компании Bospar и исследователей Propeller Insights, сообщает Североамериканское бюро НСН.

Чуть больше десяти процентов опрошенных американцев считают прессу «врагом народа», а 29,5 процентов респондентов считают, что у народа вообще нет врагов. Стоит отметить, что отсутствие врагов стало вторым по популярности ответом после варианта с президентом Трампом.

Кроме того, 11,8 процентов респондентов назвали «врагом народа» бывшего госсекретаря Хиллари Клинтон. В свою очередь, в спецпрокуроре Роберте Мюллере, руководящем расследованием приписываемого России вмешательства в выборы США 2016 года, увидели «врага народа» всего 1,7 опрошенных американцев. 

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