Более 1000 муниципальных депутатов стали волонтерами штаба Собянина

Более 1000 муниципальных депутатов выразили желание поддержать кандидата в мэры Москвы, действующего градоначальника Сергея Собянина и принять участие в предвыборной агитации. С ними работают специалисты штаба и доверенные лица кандидата: 2 августа перед муниципальными депутатами выступили руководитель предвыборного штаба Константин Ремчуков и руководитель и ведущая программ «Здоровье» и «Жить Здорово» Елена Малышева. Цель тренингов — выработка пути донесения информации до москвичей самых разных категорий — от неравнодушных студентов до занятых предпринимателей и почтенных пенсионеров. Муниципальные депутаты примут участие в пикетах и будут осуществлять поквартирную агитацию москвичей.

Ирина Полунина, депутат муниципального округа Чертаново Южное убеждена, что только совместные усилия мэра Москвы, жителей округа и органов исполнительной власти позволили преобразить округ: здесь и улучшения в транспортной инфраструктуре, и успешное строительство нового жилья, и оснащение местных школ и поликлиник современным оборудованием для качественного оказания медицинских и образовательных услуг. «Я несу ответственность за свою семью и думаю о том, что достанется моим детям и внукам. Я иду на выборы потому, что я должна отстоять свои интересы и пожелания жителей Чертаново Южного: чаяния избирателя и интересы депутата в нашем районе совпадают», — рассказала она.

Людмила Кузьмина, депутат от муниципального округа Нагатино-Садовники полагает, что именно депутаты больше всего могут повлиять на мнение жителей, потому что за годы совместной работы многим депутатам удалось завоевать стабильное доверие.

«Я работаю в нашем районе более 30 лет, очень хорошо знаю нужды избирателей и вижу, как изменились окрестности за последние 8 лет: благоустроены улицы, создан парк „Садовники“. Отмечу изменения в области культуры, сферы, в которой я работаю, — теперь жители района могут бесплатно посещать музеи. Эти позитивные настроения, которые чувствуются, и мотивировали меня на то, чтобы я пришла сюда, в штаб, чтобы я предприняла все возможное, чтобы жители Нагатино-Садовников оценили труд Сергея Собянина и проголосовали за свое будущее», — прокомментировала она.

Напомним, что выборы мэра Москвы состоятся 9 сентября 2018 года.