Более 100 шахтеров эвакуируют из шахты в Кузбассе

Более 100 шахтеров эвакуируют из шахты «Осинниковская» в городе Осинники Кемеровской области из-за остановки главного вентилятора. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах. По предварительным данным, в результате инцидента пострадавших нет. Сейчас на месте происшествия работают оперативные службы, устанавливают причины аварии.

Как ранее сообщала НСН, в начале февраля на шахте «Осинниковская» произошло обрушение породы. В результате ЧП один человек погиб, ещё один травмирован. Под землей находились 125 человек. Восемь из них были на аварийном участке, они вышли на поверхность.

«Осинниковская» - cтарейшая из шахт Южкузбассугля. Предприятие было создано в 1932 году. Шахта находится на Осинниковском каменноугольном месторождении и добывает уголь марок Ж и КЖ. Сегодня на угольном предприятии реализуется инвестиционный проект по вскрытию и подготовке запасов блока 4 пласта Е5.