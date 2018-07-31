Более 100 пожарных рукавов украли из дома в Зеленограде

Столичная полиция проводит проверку по факту серии краж пожарных рукавов из подъездов жилых домов в Зеленограде, сообщает Агентство «Москва».

В правоохранительные органы обратился юрист ГБУ «Жилищник района Савелки».

За месяц неизвестный похитил 103 пожарных рукава общей стоимостью около 60 тысяч рублей.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Зеленоград (Зеленоградский административный округ) — один из 12 административных округов Москвы. Расположен в 37 км к северо-западу от центра Москвы. Первый из трёх округов, которые были образованы на территориях, полностью находящихся за пределами Московской кольцевой автомобильной дороги. Один из основных научно-производственных центров советской и российской электроники и микроэлектроники.

В настоящее время самый маленький по территории округ Москвы.





