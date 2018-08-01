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Боксер Усик отказывается от звания «Герой Украины»

1 Августа 2018 в 18:42
Боксер Усик отказывается от звания «Герой Украины»

Абсолютный чемпион мира по боксу в тяжелом весе Александр Усик не хочет принимать звание «Герой Украины». Как заявил спортсмен на пресс-конференции, для украинского народа он и так уже стал героем. Регалии, подтверждающие это, по словам Усика, ему не нужны. Боксер отметил, что ему ничего не надо от государства, главное, чтобы оно не мешало ему развиваться в спорте, передает РИА Новости.

21 июля Александр Усик победил в финале Всемирной боксерской суперсерии в Москве российского боксёра Мурата Гассиева по итогам 12-раундового боя. Это уже 15 победа украинского боксера в профессиональной карьере, он ни разу не проигрывал.

После триумфа Усика глава правительства Украины Владимир Гройсман сообщил, что предложит президенту Петру Порошенко наградить спортсмена званием «Герой Украины».

 

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