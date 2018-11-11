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Боксер-тяжеловес Усик защитил титул абсолютного чемпиона

11 Ноября 2018 в 11:19
Боксер-тяжеловес Усик защитил титул абсолютного чемпиона

Украинский боксер Александр Усик защитил звание абсолютного чемпиона мира в первом тяжелом весе (до 91,71 кг), победив на ринге британца Тони Белью.

Бой прошел в Манчестере в ночь на воскресенье, 11 ноября. Поединок завершился нокаутом британца в восьмом раунде. Сразу после поединка британец, для которого это поражение стало третьим, заявил о завершении карьеры.

Звание абсолютного чемпиона мира Усик завоевал в июле этого года, победив россиянина Мурата Гассиева в финале Всемирной боксерской суперсерии (WBSS). Завоеванный титул Усик защитил впервые. Теперь в копилке 31-летнего боксера 16 побед, в том числе 12 нокаутом.

Ранее Всемирный боксерский совет объявил Усика «боксером года», пишет РИА Новости.

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