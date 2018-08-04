Боксер назвал драки в Верховной Раде «цирком»

Абсолютный чемпион мира в первом тяжёлом весе по боксу Александр Усик прокомментировал драки украинских политиков.

«Мужчина же должен драться, он защитник. Пускай они дерутся нормально, я могу им перчатки привезти. Которые захотят драться — я им привезу», — сказал Усик в эфире телеканала «112 Украина».

Кроме того, он считает «цирком» драки в Верховной раде, передает RT.

Александр Александрович Усик (родился 17 января 1987 года в Симферополе) — непобеждённый украинский боксёр-профессионал, выступающий в первом тяжёлом весе (до 90,7 кг). Абсолютный чемпион мира в первом тяжёлом весе, единственный обладатель чемпионских поясов по всем престижным версиям среди профессиональных боксеров современности. Олимпийский чемпион 2012 года (до 91 кг), чемпион мира 2011 года (до 91 кг), чемпион Европы 2008 года (до 81 кг), неоднократный чемпион Украины среди любителей. Заслуженный мастер спорта Украины.

Верховная Рада Украины — состоящий из 450 народных депутатов однопалатный парламент Украины, единственный законодательный орган власти. Верховная рада формирует правительство страны — Кабинет Министров — и осуществляет контроль за его деятельностью. Верховная Рада заседает в Доме Верховного Совета Украины — здании неоклассической архитектуры в Киеве. Оно соседствует с Мариинским дворцом, являющимся церемониальной резиденцией президента.