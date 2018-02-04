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Богатых работающих пенсионеров не будут лишать пенсий – Совфед

4 Февраля 2018 в 15:58
Богатых работающих пенсионеров не будут лишать пенсий – Совфед

Правительство не разратабывает план по лишению пенсий богатых работающих пенсионеров. Об этом рассказал журналистам глава комитета Совета Федерации по соцполитике Валерий Рязанский.

«Такие меры не планируются. Это было бы, во-первых, крайне не популярным решением, во-вторых, нелогичным и непродуманным», — сказал Рязанский, слова которого приводит РИА Новости.

Ранее СМИ сообщили о планах правительства лишить денежной поддержки в 2018 году «богатых работающих пенсионеров», Речь идет о людях с доходом более 1 млн рублей в год или с окладом, превышающий средний региональный показатель в 2,5 раза. Утверждалось, что меры будут приняты в связи со сложной экономической ситуацией в стране.

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