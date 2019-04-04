Четверг
04 апреля
USD 65.16
EUR 73.17
Горячие новости

Российские металлурги просят снять эмбарго с украинских товаров

4 Апреля 2019 в 19:15
Российские металлурги просят снять эмбарго с украинских товаров

Российские металлурги просят снять эмбарго с некоторых украинских промышленных товаров. Ассоциация «Русская сталь» от имени её президента Владимира Лисина (самого богатого отечественного предпринимателя по итогам 2018 года по версии Forbes) направила соответствующее письмо в правительство РФ, сообщает «Интерфакс».

По данным агентства, металлурги из-за антиукраинских санкций столкнулись с дефицитом некоторых видов товаров, в частности, небольших запасных частей к оборудованию, например, насосному. Причём, как утверждают в «Русской стали», заменить товары из чёрного списка проблемно - либо сложно найти новых поставщиков, либо слишком далеко везти.

Новый запрет на ввоз ряда товаров с Украины Россия ввела в конце 2018 года, объём этого импорта министерство экономического развития оценивало более чем в полмиллиарда долларов.

Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры


Партнеры



Партнеры



Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2019 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.