Российские металлурги просят снять эмбарго с украинских товаров

Российские металлурги просят снять эмбарго с некоторых украинских промышленных товаров. Ассоциация «Русская сталь» от имени её президента Владимира Лисина (самого богатого отечественного предпринимателя по итогам 2018 года по версии Forbes) направила соответствующее письмо в правительство РФ, сообщает «Интерфакс».

По данным агентства, металлурги из-за антиукраинских санкций столкнулись с дефицитом некоторых видов товаров, в частности, небольших запасных частей к оборудованию, например, насосному. Причём, как утверждают в «Русской стали», заменить товары из чёрного списка проблемно - либо сложно найти новых поставщиков, либо слишком далеко везти.

Новый запрет на ввоз ряда товаров с Украины Россия ввела в конце 2018 года, объём этого импорта министерство экономического развития оценивало более чем в полмиллиарда долларов.